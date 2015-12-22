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Наши специалисты подберут для Вас лучшее авто из предложенных на рынке
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Подбор автомобиля под ключ:

  • Помощь в выборе и поиске автомобиля
  • Осмотр и диагностика авто квалифицированными специалистами
  • Учет всех нюансов и пожеланий при подборе
  • Юридическая проверка


Автоподбор-54.рф
Мы на рынке с 2014 года с безупречной репутацией
Занимаемся подбором автомобилей от частных лиц без перекупа
В 97% случаев потраченные на наши услуги средства окупаются благодаря обоснованному торгу


Благодаря индивидуальному подходу к каждому, наши клиенты становятся друзьями
Что мы проверяем во время подбора авто:
Приборы
проверка исправном и работы бортового компьютера
Впуск
проверка работы всех электронных систем, механических узлов
Двигатель
Проверка состояния двигателя
Турбина
проверка состояния турбины, отсутствие подтеков масла
Юр.чистоту
Кузов
проверка на предмет перекраса, ремонта
Салон
вид салона может сказать о многом, можно определить отношение человека к автомобилю
Амортизаторы
они влияют на управляемость, плавность хода и его устойчивость и являются очень важным элементом подвески.
Тормоза
доскональная проверка тормозных механизмов, колодок, дисков, антиблокировочной и антипробуксовочной систем.
Рулевое управление
проверяем уровень рабочей жидкости, работоспособность усилителя руля, состояние рулевой рейки, наличие люфтов, течей и стуков в рулевом управлении.
КПП
АКБ
Выпуск
Колеса
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Почему именно мы?
Никакого риска
Обращаясь к нам, Вы не рискуете приобрести автохлам со скрученным пробегом или с юридическими проблемами.
Экономия времени
Вы не будете тратить целый день на поиски, изнурительные поездки.
Отчёты
Вы будете получать отчёты ежедневно о проверенных авто
Гарантия юридической чистоты
Техническая гарантия на 3 месяца
100% гарантия возврата средств
Наши гарантии:
1
2
3
В том случае, если возникнут неисправности в гарантийный период- мы устраняем их.

Данная гарантия предоставляется на:
-трансмиссию
-ДВС
-редуктор
-раздаточную коробку

Не распространяется на услуги :
-выездная диагностика
-экспресс-подбор
-эксперт на день
Проводим ряд проверок :
1.Криминалистическая экспертиза:
- на соответствие документов автомобилю
- на соответствие контрольных номеров и документов
- на предмет подделки документов
- на предмет замены VIN-кода
- на наличие всех табличек, наклеек и маркировок кузова
2.Проверка на соответствие данных в электронных блоках управления и документов
3.Проверка по базам ГИБДД, а так же в бюро кредитных историй на залоговые обязательства и ограничения на снятие / постановку на учёттов

В том случае, если мы не находим нужный для Вас автомобиль, то предоплата возвращается в полном объёме!
Отзывы о нас на Флампе
Стоимость услуг

Подбор автомобиля под ключ:
от 20 000р
  • Экономия времени
  • Полное сопровождение процесса покупки, передачи денег и оформления документов
  • Вы получите лучший авто за свои деньги
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Выездная диагностика:
от 3 000р
  • Экспертная оценка стоимости, обоснованный торг с продавцом
  • Проверка авто по 105 параметрам
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Осмотр нового авто:
3 000р
  • Выявление недостатков
  • Выявление дефектов
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Эксперт на день:
от 7 000р
  • Помощь в выборе уже подготовленных обьявлений
  • Все преимущества выездной диагностики
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Мы предоставляем юридическую помощь
Возникла спорная ситуация, связанная с автомобилем?
  • Попали в ДТП, а у виновника нет страховки?
  • Ваша страховая компания отказывает в выплате или занижает?
  • Страховая не учла все детали, подлежащие ремонту?
  • СТО страховой просит доплаты при ремонте?
  • Хотите, чтобы ремонт производился с качественными и оригинальными запчастями?
  • Хотите получить выплату деньгами, вместо ремонта?
  • После покупки авто в салоне выявили дефекты?
  • В случае ДТП оказываем юридическую консультацию и при необходимости выезжаем на место происшествия для оформления документов с дальнейшим сопровождением в страховую
  • Наш юрист с многолетним опытом поможет Вам в решении любой ситуации.
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Контакты
Телефон: +7 (993) 018-62-02
E-mail: info.autopodbor@yandex.ru
г.Новосибирск, Димитрова пр-т,7, офис 737
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