Проводим ряд проверок :

1.Криминалистическая экспертиза:

- на соответствие документов автомобилю

- на соответствие контрольных номеров и документов

- на предмет подделки документов

- на предмет замены VIN-кода

- на наличие всех табличек, наклеек и маркировок кузова

2.Проверка на соответствие данных в электронных блоках управления и документов

3.Проверка по базам ГИБДД, а так же в бюро кредитных историй на залоговые обязательства и ограничения на снятие / постановку на учёттов



