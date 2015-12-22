Не распространяется на услуги : -выездная диагностика -экспресс-подбор -эксперт на день
Проводим ряд проверок : 1.Криминалистическая экспертиза: - на соответствие документов автомобилю - на соответствие контрольных номеров и документов - на предмет подделки документов - на предмет замены VIN-кода - на наличие всех табличек, наклеек и маркировок кузова 2.Проверка на соответствие данных в электронных блоках управления и документов 3.Проверка по базам ГИБДД, а так же в бюро кредитных историй на залоговые обязательства и ограничения на снятие / постановку на учёттов
В том случае, если мы не находим нужный для Вас автомобиль, то предоплата возвращается в полном объёме!